بالفيديو.. هتافات ” صدام حسين ” تتسبب في انسحاب فريق عراقي من مباراة.. والجزائر تحتوي الأزمة

ماجد محمد(صدى):

احتوى وزير الرياضة الجزائري محمد حطاب، أزمة انسحاب فريق القوة الجوية العراقي، من مباراة ضد الجزائر، بسبب هتافات المشجعون الجزائريون باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأكد الوزير أن تلك الواقعة ” حادثة معزولة، ولا يمكنها أن تؤثر على علاقة البلدين والشعبين الشقيقين ” .

وتباحث رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، هاتفيًّا مع السفير العراقي في بلاده، بشأن ما حدث خلال لقاء اتحاد الجزائر والقوة الجوية، بملعب عمر حمادي بالجزائر العاصمة، مساء الأحد، معربًا عن تضامن الحركة الرياضية والأولمبية الجزائرية مع الأشقاء العراقيين، وتأسف عن التصرف غير اللائق، الذي صدر من بعض الجماهير خلال اللقاء الكروي.

ودفعت هتافات جماهير الجزائر، بفريق القوة الجوية العراقي إلى الانسحاب، في خلال إياب دور الـ32 من البطولة العربية، وذلك قبل نهاية المباراة التي منحت تأهلاً لفريق اتحاد العاصمة الجزائري لثمن النهائي.

وخرج لاعبو القوة الجوية العراقي من أرض الملعب؛ بسبب هتافات من جماهير اتحاد العاصمة، التي رددت ” الله أكبر.. صدام حسين ” .