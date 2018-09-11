بالفيديو.. هتافات ” صدام حسين ” تتسبب في انسحاب فريق عراقي من مباراة.. والجزائر تحتوي الأزمة
احتوى وزير الرياضة الجزائري محمد حطاب، أزمة انسحاب فريق القوة الجوية العراقي، من مباراة ضد الجزائر، بسبب هتافات المشجعون الجزائريون باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وأكد الوزير أن تلك الواقعة ” حادثة معزولة، ولا يمكنها أن تؤثر على علاقة البلدين والشعبين الشقيقين ” .
وتباحث رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، هاتفيًّا مع السفير العراقي في بلاده، بشأن ما حدث خلال لقاء اتحاد الجزائر والقوة الجوية، بملعب عمر حمادي بالجزائر العاصمة، مساء الأحد، معربًا عن تضامن الحركة الرياضية والأولمبية الجزائرية مع الأشقاء العراقيين، وتأسف عن التصرف غير اللائق، الذي صدر من بعض الجماهير خلال اللقاء الكروي.
ودفعت هتافات جماهير الجزائر، بفريق القوة الجوية العراقي إلى الانسحاب، في خلال إياب دور الـ32 من البطولة العربية، وذلك قبل نهاية المباراة التي منحت تأهلاً لفريق اتحاد العاصمة الجزائري لثمن النهائي.
وخرج لاعبو القوة الجوية العراقي من أرض الملعب؛ بسبب هتافات من جماهير اتحاد العاصمة، التي رددت ” الله أكبر.. صدام حسين ” .
وسط أجواء مرتبكة.. يحدث الآن..
انسحاب #القوة_الجوية العراقي في مباراته أمام #اتحاد_العاصمة الجزائري #كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/1Ev5gv1xJJ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 9, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللاعبين العراقيين اصابهم الرعب من اسمه وجاهم الاسهال وهو ميت لان اغلبهم تابع لايران
ولا وش عليهم منه ميت
مغرد[ عدد التعليقات: 2196 ] نشر منذ 2 ساعتين
خافوا يفكرون ابوى عدى مو جود شردوا صدام مرهب الفرس وهو ميت
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19544 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
رحمك الله يا ابا عدي واسكنك فسيح جناته
مرعبهم حيا وميتا
البارحه اهل البصره يترحمون على صدام حسين ويسبون الحكومه العميله لايران
أبوعبداللّه[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 50 دقيقة
كفو واللّه جمهور من ذهب
عبداللّه[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههههههه ههههههههههههه ههههههه
انسحبوا لأنهم خسرانين بس ياااحسافة
أخصائي[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 45 دقيقة
أرعبوهم هههههههههههههههههااااي
أبوخالد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 41 دقيقة
الجمهور الجزائري لغز هههههههههههه
ههههههههههههه
ههههههههههههه
خوافيـــــن هعهعهعععهع