بالفيديو.. مي العيدان تشن هجومًا حادًا على أمل عباس وتتهمها بالاحتيال

أماني الغامدي(صدى):

اتهمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة أمل عباس بالمتاجرة بمرضها، وذلك عقب ظهور الأخيرة في مقطع فيديو ناشدت من خلاله جمهورها بالتبرع لها لمساعدتها في إجراء عملية جراحية.

وقالت العيدان ” إن فاعل خير كويتي تكفل بدفع كافة تكاليف علاج الفنانة أمل عباس وإجراء عملية قسطرة للقلب، ورغم توفر مبلغ العلاج تواصل الفنانة الكويتية شكر الناس الذين يستمرون في تقديم المساعدات المالية لها ” .

وأضافت: ” الفنانة أمل تلقت المبلغ المطلوب وهو 7 آلاف دينار كويتي، أي 21 ألف دولار تقريبا، ومن ثم تلقت مبلغاً مشابهاً من متبرعة إماراتية، لم تعلن عن اسمها، وبالتالي بات معها 14 ألف دينار ” .

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