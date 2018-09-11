تقلبات جوية وأمطار متوقعة على عدة مناطق

الرياض(صدى):

أكد محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني ، أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على المناطق الغربية والجنوبية الغربية، وخصوصًا المرتفعات منها.

وأوضح الجهني أن يوم الجمعة 21 سبتمبر، هو الانطلاقة الفعلية لفصل الخريف، ومن بعد هذا التاريخ يصبح طول الليل أكبر من طول النهار في القسم الشمالي من الكرة الأرضية، ويستمر فرق الزمان تصاعديًّا حتى يصبح الليل أطول ما يكون بداية الشتاء في ديسمبر.

وأشار إلى استمرارية حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار على المناطق الجنوبية، وما بين جازان والباحة مرورًا بعسير، كذلك الغربية، ومنطقة مكة تحديدًا، وتشمل جميع المرتفعات الشرقية باتجاه الطائف وشمالها القريب، وأيضًا منطقة المدينة وما حولها خلال اليومين القادمين.