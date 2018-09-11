بالفيديو.. القبض على فتاة عربية تتحرش بالشباب

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة، وثق مقطع فيديو، قيام فتاة مصرية عشرينية ، بالتحرش بالرجال وسط القاهرة.

وألقت الشرطة المصرية القبض على ” المتحرشة ” بعدما رصدت تحركاتها وأفعالها المثيرة.

ومن جانبه علقت عضو حركة ” أمان ” لمناهضة التحرش الجنسي، جنت عبدالعليم ،على الفيديو قائلة: ” إن ما يحدث لا يصدقه عقل وإنها ظاهرة غريبة جدًا على المجتمع المصري ” .