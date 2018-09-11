  • الثلاثاء 11

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. القبض على فتاة عربية تتحرش بالشباب

بالفيديو.. القبض على فتاة عربية تتحرش بالشباب

بالفيديو.. القبض على فتاة عربية تتحرش بالشباب
القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة، وثق مقطع فيديو، قيام فتاة مصرية عشرينية ، بالتحرش بالرجال وسط القاهرة.

وألقت الشرطة المصرية القبض على ” المتحرشة ” بعدما رصدت تحركاتها وأفعالها المثيرة.

ومن جانبه علقت عضو حركة ” أمان ” لمناهضة التحرش الجنسي، جنت عبدالعليم ،على الفيديو قائلة: ” إن ما يحدث لا يصدقه عقل وإنها ظاهرة غريبة جدًا على المجتمع المصري ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 53802 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

.. عالم صايعه ياقدع ,,

,, اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 1 ساعة

الله و اكبر كيف تغيرت الامور زمان ندور جني او جنيه تتحرش فينا ما حصلنا

[ عدد التعليقات: 32940 ] نشر منذ 1 ساعة

يوم تكلمت وقلت أنهن في مصر
يجون يطقون علينا باب الشقه
والفندق
زعلوا بعض الأخوان
المعلقين
براغي والثاني
عمومآ
لاتعليق
فقط شاهد المقطع🤔

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *