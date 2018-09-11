بالفيديو.. القبض على فتاة عربية تتحرش بالشباب
في واقعة غريبة، وثق مقطع فيديو، قيام فتاة مصرية عشرينية ، بالتحرش بالرجال وسط القاهرة.
وألقت الشرطة المصرية القبض على ” المتحرشة ” بعدما رصدت تحركاتها وأفعالها المثيرة.
ومن جانبه علقت عضو حركة ” أمان ” لمناهضة التحرش الجنسي، جنت عبدالعليم ،على الفيديو قائلة: ” إن ما يحدث لا يصدقه عقل وإنها ظاهرة غريبة جدًا على المجتمع المصري ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53802 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
.. عالم صايعه ياقدع ,,
,, اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ,, آمين ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 1 ساعة
الله و اكبر كيف تغيرت الامور زمان ندور جني او جنيه تتحرش فينا ما حصلنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32940 ] نشر منذ 1 ساعة
يوم تكلمت وقلت أنهن في مصر
يجون يطقون علينا باب الشقه
والفندق
زعلوا بعض الأخوان
المعلقين
براغي والثاني
عمومآ
لاتعليق
فقط شاهد المقطع🤔