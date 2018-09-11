تغريم إيران 105 ملايين دولار في ” تفجيرات الخبر “

واشنطن(صدى):

غرمت قاضية اتحادية في واشنطن، أمس الاثنين ،إيران 104.7 مليون دولار لضحايا ” تفجيرات الخبر ” بشاحنة ملغومة في يونيو 1996 م ، والذي أسفر عن مقتل 19 جنديا أمريكيا.

وأصدرت القاضية حكما على إيران والحرس الثوري اللذين لم ينكرا دورهما في الهجوم ، ولم ترد بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب.

وقالت إن 15 جنديا كانوا في المجمع عندما حدث الانفجار يمكن أن يحصلوا على تعويضات جراء ما سببه الهجوم من اضطراب عاطفي متعمد، مضيفة : ” 24 من أقاربهم يمكن أن يحصلوا على تعويضات نتيجة الألم النفسي الذي حل بهم نتيجة رؤية كيف أثر الهجوم على أحبائهم ” .