بالفيديو.. سما المصري تعيق عمل ” أكشاك الفضفضة ” للحد من القفز أسفل عجلات المترو

أماني الغامدي(صدى):

انتشرت ظاهرة الانتحار بمصر في الآونة الأخيرة، حيث أقدم العديد من الشباب في الأيام القليلة الماضية على إلقاء أنفسهم أسفل عجلات مترو الأنفاق.

وفي هذا السياق تقدم الدكتور المصري ” إبراهيم مجدي ” بمقترح لإنشاء ” أكشاك ” داخل محطات المترو عُرفت بـ ” أكشاك الفضفضة ” في محاولة للحد من ظاهرة الانتحار، فيما أعلنت الفنانة الاستعراضية المثيرة للجدل سما المصري عن تبرعها بالأكشاك.

واعتبر صاحب المقترح تبرع سما المصري، بأكشاك داخل محطات المترو للحد من الظاهرة، يعيق عمل المبادرة وينقلها للسخرية والتهكم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن المصري لن تتبنى هذه المبادرة لأنها في غير تخصصها، كما أنها تنظر لها على سبيل السخرية وأنها تسعى للشو الإعلامي، مؤكدًا أن عدد المنتحرين في مصر ثابت بالنسبة للمعدلات العالمية ولا يزيد عنها.

فيما ردت سما قائلة : ” أنا مش مستفيدة حاجة ومش محتاجة شو، ده مش شو إعلامي، فين الشو الإعلامي في كده، أنا بخدم البلد، والله أنا نيتي سليمة، ليه كل ما أعمل حاجة تتاخد على محمل الشو ” .