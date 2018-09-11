رئيس الأهلي يعتب على الجماهير

نواف السالم(صدى):

عاتب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي، على الجماهير بسبب العزوف حول مبادرة ” ادعم ناديك ” .

وقال النفيعي خلال اجتماع عُقد داخل أروقة النادي: ” أوجه عتب محب لجماهير النادي الأهلي المعروفة عنها عشقها وانتمائها لناديها، في شتى الأحوال، لكن هناك عزوف جماهيري ملاحظ من قبلهم حول مبادرة ادعم ناديك و،سنقوم بدراسة لإيصال رسالة للجمهور لكي يتم دعمهم لناديهم ” .

وأضاف: ” افتقد ممن هم بجانبي الذين يشدون أزري ويدعموني للأمام سواء بالدعم الفكري أو المالي مهما كان حجم وقيمة الدعم ” .