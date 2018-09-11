رجل يشنق نفسه بعد ترك زوجته المنزل

القاهرة(صدى):

قرر زوج مصري من سكان منطقة 6 أكتوبر ويعمل بجراج، إنهاء حياته عندما أسودت الأيام في وجهه، بعد ترك زوجته المنزل بسبب ضيق المعيشة، وعدم الإنجاب فقد كانت تحلم وتتمني بطفل صغير يملأ عليهما المنزل الذي أصبح مثل بيت الأشباح، فعزم الزوج على الانتحار وقام بشنق نفسه بوشاح داخل شقته وأنهي حياته البائسة.

تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء ” رضا العمدة ” ، بلاغًا من الأهالى، اليوم الإثنين، يفيد بانتحار شخص داخل شقة بأكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن بإشراف اللواء ” محمد الألفى ” نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن الشقة بالطابق الرابع وعُثر على جثة عامل بجراج معلقًا من رقبته بوشاح وبذلك برفقة اللواء ” مدحت فارس ” رئيس البحث الجنائى.

وأوضح ” الجيران ” أن زوجة القتيل قررت ترك المنزل لوجود خلافات بينهما بسبب عدم الإنجاب وضيق المعيشة، عقب مشادة كلامية مع زوجها وتوجهت للإقامة مع والدها، وعلمت فيما بعد بانتحاره واشتم الجيران رائحة كريهة تنبعث من داخل شقته وعثروا عليه مشنوقًا.