مودل روز تفتح النار على نفسها بعد نصيحتها للعائلات السعودية حول البنات

أميرة خالد(صدى):

فتحت المودل الشهيرة روز، نار الانتقادات اللاذعة على نفسها، بعدما وجَّهت دعوة إلى العائلات السعودية بشأن التعامل مع البنات، مطالبة إياهم بجعلها تخرج مرة واحدة في الأسبوع.

وكانت ” روز ” ، قد نشرت مقطع فيديو عبر موقع ” سناب شات ” ، تقول فيه : ” للأهل اللي مغلقين مرة، خير الأمور أوسطها، لا تكونوا مرة مقفلينها، لأن الضغط يولد الانفجار، وأنتم ما تريدون البنت توصل لهاي المرحلة ” .

وأضافت : ” ولا تخلون البنت تهيت، تروح مع الرايح والجاي في شي اسمه النص، أخلي بنتي تشوف صديقاتها تطلع معهم، مو كل يوم، مثلًا بالويكند مرة بالأسبوع، تشوف صديقاتها، أكون أعرف صديقاتها وأعرف أهاليهم ” .

وأثار هذا المقطع، ردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من انتقد القيود التي حددتها في النصيحة، ومنهم من انتقد اتردائها لـ ” روب ” أثناء الفيديو.

وردَّت روز، على هذه الانتقادات بتغريدة قصيرة عبر موقع ” تويتر “، قالت فيها : ” التجاهل صدقة جارية على فقراء الأدب! ” .