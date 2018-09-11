الشورى يحسم 3 توصيات ” للطاقة والصناعة ” غدًا

علي القحطاني(صدى):

يحسم مجلس الشورى غداً الثلاثاء ثلاث توصيات على التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومنها دراسة إمكانية استخدام غاز البترول المسال لسيارات الركاب والأجرة في المملكة بشكل تدريجي خلال عشر سنوات قادمة.

وتضمنت التوصيات أيضًا دراسة الوزارة إمكانية استخدام الطاقة الحرارية الداخلية أو الجوفية في بعض مناطق المملكة خاصة المدينة المنورة وجازان وتقديمها كفرص استثمارية للطاقة البديلة.

كما جاءت في التوصيات الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية الصناعية الجديدة خلال عام.