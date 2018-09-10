بالصور.. محافظ بيشة يرعى إنطلاقة فعاليات صفري بيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره مساء اليوم، إنطلاقة الفعاليات المصاحبة ” لمهرجان صفري بيشة ” ، وذلك في سوق التمور بالمحافظة.

وتجول المحافظ والحضور في جناح امانة منطقة عسير ثم توجه سعادته لقاعة المعارض الكبرى بالمهرجان والتى ضمت مشاركات الإدارات الحكومية والمؤسسات الاهلية والجمعيات وما تقدمه من خدمات ووسائل دعم واستشارات زراعية للمزارعين والمنتجين المهتمين بزراعة التمور.

ثم توجه سعادته لجادة الفن واستمع لشرح مؤجز من قبل صاحب الفكرة للجادة مدير المهرجان محمد الشهراني و أبدى سعادته الغامرة بوجود أول جادة للفنون ببيشة و بهذا الكم الكبير من المشاركات والأركان الفنية والمعارض الشخصية والتي وصل عدد المشاركين فيها أكثر من مائة فنان وفنانة وعرض أنواع مختلفة من المنحوتات والرسوم و الأشغال اليدوية والمرسم الحر وغيرها وذلك على طريق طويل ممتد يربط الجادة بكافة زوايا واركان المهرجان.

ثم توجه سعادته لا جنحة الأسر المنتجة والحرفييات واطلع على أبرز الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان ومشاركات الأسر المنتجة بالصناعات التحويلية التي تشتهر بها المحافظة، ثم توجه سعادته لتدشين خدمات عربة الاحوال المتنقلة والتي تعد اضافة للمهرجان وتقدم كافة الخدمات للزوار من الجنسيين.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ بيشة كلمة أكد خلالها دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وسمو نائبة لمهرجان صفري بيشة, مشيداً بما تحظى به زراعة النخيل في بيشة وأهمية تطويرها والسعي لخدمة المزارعين ودعم الجانب الزراعي, مؤكداً بأن المحافظة تقع ضمن خطط المركز الوطني للنخيل والتمور لتطوير منتجات المحافظة، حيث أنها تمتاز بإنتاج نوع “ الصفري ” الذي يحظى بشعبية عالية في المنطقة، داعياً المزارعين والبائعين إلى تسويق المنتج محلياً وعالمياً عبر الوسائل المتاحة والذى يعد من اهداف مهرجان صفري بيشة موجها شكره لكافة العاملين بالمهرجان والمشاركين لجهودهم المميزة.

ثم القيت قصيدة ترحيبية للشاعر ظافر بن وهيب تلى ذلك اوبريت انشادي اداء المنشد مبارك الاكلبي وكلمات الشاعر مدشوش الاكلبي تلى ذلك العرضة البيشية والتي كانت مسك الختام للفعاليات.

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