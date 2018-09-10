” تعليم عسير ” توجه بالتحقيق في إصابة طالبة الإبتدائية بحرق يدها

أبها(صدى):

أمر ” جلوي آل كركمان ” مدير تعليم منطقة عسير، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق بشأن مقطع فيديو المتداول والذي أظهر إصابة طالبة بإحدى مدارس عسير وفي يدها حروق، إثر انسكاب دلة القهوة عليها خلال تنفيذها طلب إدارة المدرسة بصبها للأمهات في أول يوم دراسي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مناشدة والد طالبة بإحدى مدارس عسير، بالتحقيق في تعرض ابنته الطالبة بالمرحلة الإبتدائية، لانسكاب دلة القهوة الحارة على يدها.

وجاء ذلك أثناء تنفيذ طلب المدرسة منها بصب القهوة للأمهات اللاتي حضرن أول يوم دراسي، مؤكدًا أنه لم يتم تقديم أي إسعافات للطالبة عقب احتراق يدها، وأرفق المغردون صورة قالوا إنها ليد الطالبة المحترقة.