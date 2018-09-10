” جوازات نجران” تطالب المقيمين بتسجيل الخصائص الحيوية للمرافقين

نايف السالم(صدى):

وجه مدير جوازات منطقة نجران، العميد سليمان بن صالح السليمان، رسالة للوافدين المقيمين بالمنطقة، اليوم الإثنين.

وأكد سليمان، على أهمية تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” للمرافقين أبناء الوافدين لمن بلغت أعمارهم السنة السادسة فأكثر، مشيرًا إلى ضرورة حصول كل مرافق على جواز مستقل.

وقال إن ذلك أصبح متطلبًا لقبول الالتحاق بالدراسة للطلبة الجدد، وكذلك من متطلبات الانتقال من مرحلة لأخرى، مفيدًا بأن التنسيق مستمر مع إدارات التعليم في ذلك الجانب.