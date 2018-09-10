اتحاد الكرة يؤكد استمرار مسابقة الدوري خلال إقامة كأس آسيا 2019

نواف السالم(صدى):

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على استمرار مسابقاته خلال الفترة المقبلة بما في ذلك فترة نهائيات كأس أمم آسيا للمنتخبات المقامة في يناير 2019، والتي ستستمر خلالها مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون توقف.

وأوضح الاتحاد، أنه اتخذ هذا القرار قبل انطلاق الموسم ووضع جدولته المعلنة وفقًا لذلك، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة سيتم السماح بمشاركة 8 لاعبين أجانب، وسيتكفل برواتب لاعب الأندية المنضمين للمنتخب الوطني.

وأكد الاتحاد، أن قراره قد اتخذ منذ إعلان جدول المسابقة، ولن يلتفت لكل ما يثار حول ذلك قبولًا أو رفضًا، ولن يتأثر بما يتم طرحه.

كما شدد على ضرورة التزام الأندية ومسؤوليها بما يصدر عن الاتحاد ولجانه دون محاولات التأثير بشكل أو بآخر على قراراته التي ستظل بمنآي عن الأهواء والميول.