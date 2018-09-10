” عمرو أديب ” يوضح ملابسات الفيديو الذي جمعه بـ ” تركي آل الشيخ “

نواف السالم(صدى):

أوضح الإعلامي المصري عمرو أديب، ملابسات الفيديو الذي جمعه برئيس الهيئة العامة للرياضة، معالي المستشار تركي آل الشيخ، أثناء تعاقده مع ” إم بي سي ” لتقديم برنامج ” الحكاية ” .

وقال أديب في مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس الأحد، للإعلان عن برنامجه الجديد ” الحكاية ” ، إن المقطع كان بغرض تقديمه لقنوات “إم بي سي ” .

وأضاف أنه بعد هذه الجلسة ذهب إلى دبي واجتمع مع رئيس مجلس إدارة قنوات ” إم بي سي ” وهو ما وثقته صور متداولة حول هذا الأمر، مشددا على أن تعاقده مع مؤسسة إم بي سي.

وكشف عن موعد اعتزاله، بعد أن قضى 22 عاما في العمل الإعلامي، قائلًا إنه بعد 3 سنوات من الآن سيكون أتم ربع قرن في العمل الإعلامي، وهو الوقت المناسب للاعتزال.