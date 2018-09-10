بـ 5 مزايا.. بنك التنمية الاجتماعية يطلق ” حل ” ليتواءم مع التوطين

عادل الحربي (صدى):

كشف مساعد المدير العام لقطاع التموين الأصغر ببنك التنمية الاجتماعية، سعيد الزهراني، أن البنك سيطلق برنامجًا يتواءم مع مشروع التوطين يسمى ” حلّ ” ، معددًا أهم مزاياه.

وأوضح ” الزهراني ” ، أن مزايا منتج ” حلّ ” تتمثل في النقاط الآتية:

1- التمويل سيكون بدون فوائد، وفترة سماح تصل إلى 18 شهراً، وأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 72 شهراً.

2- تأهيل ورعاية المشاريع أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل، و حلّ العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين.

3- دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين مهرة، وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين.

4- تقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية مجاناً للمستفيدين؛ بواسطة مستشارين متخصصين.

5- دعم كافة الأنشطة بمختلف مجالاتها.