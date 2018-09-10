بالصور.. الهلال يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الرائد

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي ” الهلال ” ، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، خضوع اللاعبين لفحوص طبية إعتيادية في مقر النادي صباح اليوم.

وتناول اللاعبين وجبة الإفطار في معسكر صاحب السمو الملكي الأمير ” هذلول بن عبد العزيز ” ، وأجرى الفريق مرانًا بدنيًا في صالة الإعداد البدني، فيما أدى الثنائي ” ألبرتو بوتيا ومحمد البريك ” مرانًا لياقيًا.

وواصل الخماسي ” الخيبري، الحافظ، العابد، شراحيلي، وأحمد أشرف ” برامجمهم العلاجية والتأهيلية.

وفي السياق ذاته ” شرح المدير الفني ” جورجي جيسوس ” ، مساء اليوم التدريبات التي سيطبقها اللاعبون، وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة في بداية المران.

وفرض ” جيسوس ” ، تدريبات الجري حول الملعب على مسافات وسرعات مختلفة، واختتم الجهاز الفني المران بتطبيق عددًا من الجمل الفنية.

ويواصل الفريق تدريباته مساء غدًا الثلاثاء، استعدادًا للقاء مضيفه ” الرائد “.