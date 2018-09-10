بالفيديو.. كشف مخالفات ومشاهد صادمة لممارسات غير شرعية بالأندية الصحية

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليحية خفايا لممارسات غير شرعية ومخالفة للأنظمة في الأندية الصحية ومراكز المساج الملحقة بالشقق المفروشة في جدة

ورصد البرنامج خلال تقريرا له في بعض النوادي الصحية الملحقة بالشقق المفروشة بجدة التي تتخذها ستار لممارسات غير أخلاقية، وتستخدم الشقق ممر لهذه الأفعال المخالفة.

وظهر مراسل برنامج ياهلا خلال مقطع فيديو أثناء محاولته الدخول إلى العالم الخفي للمراكز المساج والأندية الصحية، للتعرف على هذه الشبكات المريبة وكواليس أعمالهم وكل مايتعلق بتجارة الأجساد لديهم.

وأبان الفيديو بوابة خاصة لإحدى الشقق تؤدي إلى نادي صحي، وبمجرد دخول الأشخاص تعرض خدمات المساج عليهم تحت إضاءة ملونة وأجواء مريبة بعد ذلك يتم عرض العاملين في المكان،؛وللشخص حرية الاختيار، ويعرض العاملين على الزبائن الاعمال المشبوهة بطوتكون سعرها 170ريال لقضاء ساعة، ويرددون أن تلك الساعة ستكون دون ازعاج او خوف وذلك لمحاولة اقناعهم بآمان المكان .

وعلق عبدالعزيز الشبرقي رئيس لجنة الإيواء السياحي بغرفة جدة قائلا: “النوادي الصحية ممنوعة في الشقق المفروشة، مؤكدا أنها متواجدة فقط في الفنادق الخمس وأربع نجوم”