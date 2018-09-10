سرقة مجوهرات بقيمة 800 ألف يورو من جناح سعودية بفندق شهير بباريس

عادل الحربي (صدى):

أفصح مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، عن إبلاغ مواطنة سعودية الشرطة بعد سرقة مجوهراتها والتي تبلغ قيمتها 800 ألف يورو ما يعادل ” 930 ألف دولار” من جناحها بأحد الفنادق الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت وسائل إعلام عالمية، أنه لم يكن هناك ما يدل على اقتحام الغرفة، وقالت المواطنة ” التي لم يذكر اسمها ” لممثلي الإدعاء الفرنسيين إن المجوهرات لم تكن في خزنة الغرفة.

فيما رفض المتحدث باسم الفندق التعليق على الواقعة، وإذا تأكدت السرقة، فستكون هذه ثاني واقعة سرقة من الفندق الفخم الواقع في ميدان فندام بباريس هذا العام.

والجدير بالذكر أن لصوص يحملون فؤوسا اقتحمو ردهة الفندق وسرقوا قلادات ومجوهرات بملايين الدولارات من نوافذ عرض في يناير الماضي.