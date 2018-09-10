سرقة مجوهرات بقيمة 800 ألف يورو من جناح سعودية بفندق شهير بباريس
أفصح مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، عن إبلاغ مواطنة سعودية الشرطة بعد سرقة مجوهراتها والتي تبلغ قيمتها 800 ألف يورو ما يعادل ” 930 ألف دولار” من جناحها بأحد الفنادق الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس.
ونشرت وسائل إعلام عالمية، أنه لم يكن هناك ما يدل على اقتحام الغرفة، وقالت المواطنة ” التي لم يذكر اسمها ” لممثلي الإدعاء الفرنسيين إن المجوهرات لم تكن في خزنة الغرفة.
فيما رفض المتحدث باسم الفندق التعليق على الواقعة، وإذا تأكدت السرقة، فستكون هذه ثاني واقعة سرقة من الفندق الفخم الواقع في ميدان فندام بباريس هذا العام.
والجدير بالذكر أن لصوص يحملون فؤوسا اقتحمو ردهة الفندق وسرقوا قلادات ومجوهرات بملايين الدولارات من نوافذ عرض في يناير الماضي.
نجيب[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش ماخذه هذه الكمية معها رايحة تتمشى او عندها عرض أزياء لا ردها الله لها
عبدالله[ عدد التعليقات: 1026 ] نشر منذ 1 ساعة
معظم هذي الحالات ما تحصل الا مع امير او اميره. الدلوخ منهم.
اما اللي جايبها بعرقه يعرف كيف يحافظ عليها.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3935 ] نشر منذ 19 دقيقة
دامها ثاني مره تصير معناه السارق متواجد في الفندق
اما ليه تأخذ كل هاالكميه متعودين على كذا حتى في اللبس والاحذية يأخذون كل الالوان وكل لون يأخذون درجاته حتى لو مالبسوه بس كذا نفسيا يرتاحون
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2066 ] نشر منذ 11 دقيقة
حلال فيها
من قالك تروحي بمعرض معاك
مايكفي عبدالرحمن بن مساعد نتفوة الساعة من يدة بالقوة
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1848 ] نشر منذ 4 دقائق
في هذه الحالة :- أول شئ يتم عمله ؟؟يجب الضغط على الروم سيرفس((خدمة الغرف)) ،والإستقبال،
ثانيا إستعراض الكاميرات:-والتحقيق مع الأمن الداخلي للمنشأة..