بالصور.. التعادل يحسم لقاء الأخضر أمام بوليفيا

نواف السالم(صدى):

انتهت المبارة الودية، التي أقيمت بين المنتخب الوطني ونظيره البوليفي، مساء اليوم، بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

وتقدَّم يحيى الشهري للأخضر في بداية اللقاء بالدقيقة الـ7، فيما كان الهدف الثاني لسالم الدوسري بعدها بأربعة دقائق فقط.

وأحرز المنتخب البوليفي أول هدف له عن طريق خاسماني كامبوس في الدقيقة الـ35 من عمر اللقاء، فيما أدرك التعادل بواسطة ضربة جزاء سددها مارسيلو مارتينز مورينو في الدقيقة الـ82.

يذكر أن المباراة أقيمت في ستاد الأمير فيصل بن فهد، وتأتي في إطار استعدادات الأخضر لبطولة كأس الأمم الآسيوية.