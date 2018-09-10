بالفيديو..مواطن يكشف معاناته بعد إيقاف خدماته منذ عام 1432

حمود العنزي (صدى):

كشف مواطن ومتضرر من إيقاف الخدمات، معاناته في الحصول على هوية وطنية جديدة ورخصة قيادة، مؤكدا إن العوائق والأضرار مازالت مستمرة.

وقال فيصل الدوسري خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : تم إيقاف خدماتي من عام 1432،وكنت قد دخلت تجارة مع شريك لكني خسرت وتوقفت سنتين ونصف في السجن ولم أتمكن من تسديد الديون، ولم أجد وظيفة ولم أقدر على العمل.

وأضاف : ولم أتمكن حتى الأن من تجديد الهوية الوطنية ورخصة القيادة، قائلًا : ما علاقة الأوراق الثبوتية بإيقاف الخدمات.

وتابع : لم أقدر بعد إيقاف خدماتي من الحصول على وظيفة ولا العلاج، بالإضافة إلى منعي من السفر.

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