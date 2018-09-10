بالفيديو..مواطن يكشف معاناته بعد إيقاف خدماته منذ عام 1432
كشف مواطن ومتضرر من إيقاف الخدمات، معاناته في الحصول على هوية وطنية جديدة ورخصة قيادة، مؤكدا إن العوائق والأضرار مازالت مستمرة.
وقال فيصل الدوسري خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : تم إيقاف خدماتي من عام 1432،وكنت قد دخلت تجارة مع شريك لكني خسرت وتوقفت سنتين ونصف في السجن ولم أتمكن من تسديد الديون، ولم أجد وظيفة ولم أقدر على العمل.
وأضاف : ولم أتمكن حتى الأن من تجديد الهوية الوطنية ورخصة القيادة، قائلًا : ما علاقة الأوراق الثبوتية بإيقاف الخدمات.
وتابع : لم أقدر بعد إيقاف خدماتي من الحصول على وظيفة ولا العلاج، بالإضافة إلى منعي من السفر.
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