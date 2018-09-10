شاب يلجأ إلى حيلة ذكية لسرقة منزل عمّه

بيروت(صدى):

لجأ شاب في لبنان إلى حيلة ذكية لسرقة منزل عمه، حيث توجّه الى محل لتصنيع المفاتيح وطلب منه مرافقته لاستبدال قفل باب منزل عمّه على أساس أنه بيته متذرّعاً أمامه بأنه فقد مفتاحه وأنّ أهله موجودون في الشمال.

وبعدما أنجز ” مصلح الأقفال ” مهمته استلم المتهم مفاتيح القفل الجديد إلا أنه لم يجد داخل المنزل سوى مسدساً وزجاجتي ويسكي.

وقال صاحب محل لتصليح وتغيير الأقفال، في التحقيقات أنه رأى آثار معالجة على باب الشقة، فسأل المتهم عن الأمر فأفاده أنّه بعدما تفقد ” مفتاح شقته ” ولم يجده، حاول بنفسه فتح الباب بقطعة صلبة دون أن يفلح فصدّق كلامه.