يويفا يعلن مشاركة مارسيليا بالدوري الأوروبي دون جماهيره

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تملص نادي ” مرسيليا ” الفرنسي من إمكانية حرمانه بالمشاركة القارية، لكنه سيضطر لخوض مباراته المقبلة المقررة على أرضه في مسابقة الدوري الأوروبي من دون جمهور.

ونجح مرسيليا في الاستئناف الذي تقدم به، برفع العقوبة الذي صدرت بحقه في يوليو بحرمانه من المشاركة القارية لموسمين مع وقف التنفيذ، وذلك بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مبارياته على أرضه أمام لايبزيغ الألماني في ربع النهائي الموسم الماضي، أمام ” سالزبورغ ” النمسوي، وكذلك في المباراة النهائية ضد أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب ليون في مايو الماضي.

واتخذ الاتحاد القاري، قرار معاقبة ” مرسيليا ” بعد أن ثبتت الاتهامات بحق جمهوره والمتعلقة بـ ” التعطيل والتخريب وإشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات وتأخير انطلاق مباراة ” .

ويتعين على النادي الفرنسي، دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو بعد تثبيت هذه العقوبة، كما يتوجب على النادي الجنوبي أن يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بملعب ليون خلال المباراة النهائية.