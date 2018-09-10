الجيش اليمني يدمر مخازن أسلحة تابعة للحوثي في باقم

فهمي محمد(صدى):

دمَّرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، مخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في باقم، بعد قصف مكثف على مواقعهم اليوم الاثنين.

من جانبه، صرَّح رئيس عمليات اللواء ١٠٢ قوات خاصة العقيد كنعان الأحصب، بأن مدفعية الجيش قصفت مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الإرهابية في باقم شمال غرب صعدة، ما أدى إلى تدمير المخازن بشكل كامل، ومصرع وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيا.

وأكد ” الأحصب ” ، أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، استهدفت تعزيزات تابعة للميليشيا الإرهابية في باقم، كانت تستعد لإرسالها إلى جبهة القتال، أسفر عنه تدمير عدد كبير من العربات والآليات القتالية، ومقتل وإصابة العشرات مما تسمى بـ ” كتيبة الكرار ” التابعة للميليشيا،.

وأكد أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نزعت كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في المديرية ذاتها.