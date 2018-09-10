العمري: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 شهور عقب تطبيق التوطين

علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب الاقتصادي ” عبدالحميد العمري ” ، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه خلال أقل من 3 شهور قادمة يتوقع إنهاء عقود ما لا يقل عن مليون وافد، بالإضافة إلى ترحيل 425.6 ألف مخالف، ما سيرفع أعداد المغادرين من الوافدين لأعلى من 3.5 مليون وافد خلال عامين فقط.

وأضاف ” العمري ” ، هكذا تكون المواجهة الحازمة لخطر البطالة، وقريبًا جدًا يُدشّن برنامج جديد لتوطين المناصب القيادية.

ولفت ” العمري ” ، إلى أن الوقت يمضي سريعًا فبقيت ساعات قليلة على تطبيق نظام التوطين التام لـ 4 أنشطة من أصل 12 نشاط مقرر قصْر العمل بمنافذ البيع فيها على السعوديين فقط، ثم بعد شهر واحد فقط 3 أنشطة أخرى، ثم بعد 3 شهور يستكمل 4 أنشطة الأخيرة.