الحياة الفطرية تكشف عن عقوبة ممارسة صيد الطيور على سواحل البحر الأحمر

عادل الحربي(صدى):

تنفذ الهيئة السعودية للحياة الفطرية أولى مراحل برنامج حظر ممارسة صيد الطيور على ساحل البحر الأحمر بطول 600 كم تقريبًا وبعمق 20 كم باتجاه البر لتغطي كامل الحدود الإدارية لمنطقة مكة المكرمة، وذلك اعتبارًا من غرة محرم 1440هـ .

وأوضحت الهيئة في بيان لها إنه بتوجيه من صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة عملت الهيئة على إنشاء أربعة مراكز لقوة الحماية موزعة على طول ساحل منطقة مكة المكرمة على مركز القوز والمظيلف بمحافظة القنفذة، مركز مجيرمة بمحافظة الليث، مركز مستورة بمحافظة رابغ.

وأكدت الهيئة انه تم تزويد مراكز الحماية بعدد من أفراد قوة حماية المناطق المحمية وعدد من الدوريات والآليات اللازمة، مضيفة أن المرحلة الأولى في الساحل الغربي للمملكة تأتي إنفاذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بعد تشغيل البرنامج على الساحل الشرقي للمملكة.

وأضافت أن الهدف من حظر الصيد في سواحل المملكة؛ المحافظة على الطيور المهاجرة من الصيد الجائر وتأمين ملاذات آمنة لها أثناء عبورها أراضي المملكة والمساهمة في سلامة النظم البيئية حول العالم إضافة إلى المحافظة على السلامة والصحة العامة لأفراد المجتمع من ما قد ينجم من مخاطر صحية حيال الاحتكاك أو أكل الطيور المهاجرة والتوعية بالمخاطر التي تتعرض لها الطيور المهاجرة خلال هجرتها، مما قد يجعلها عرضة للعديد من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية.

ودعت الهيئة الجميع بعدم ممارسة صيد الطيور على طول سواحل المملكة وبعمق 20 كم، وستعمل قوة الحماية على الإبلاغ عن جميع من يخالف ذلك والتحفظ على وسائل الصيد التي تضبط مما يعرضهم لغرامة قد تصل إلى عشرين ألف ريال ومصادرة ما يتم ضبطه.