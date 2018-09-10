صدارة: 7 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الإثنين، على توافر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” منسق أول الشؤون الهندسية، مهندس أدوات، مهندس تقدير، مهندس إنتاج، أخصائي تحسين، مدير المواد الخام والتغليف، أخصائي الشؤون العامة- اتصالات داخلية.

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .