صدارة: 7 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الجبيل
أكدت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الإثنين، على توافر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” منسق أول الشؤون الهندسية، مهندس أدوات، مهندس تقدير، مهندس إنتاج، أخصائي تحسين، مدير المواد الخام والتغليف، أخصائي الشؤون العامة- اتصالات داخلية.
ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .
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