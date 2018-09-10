تعيين 41 امرأة في مناصب قيادية بـ ” شؤون الحرمين “

عادل الحربي (صدى):

قرر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تعيين 41 امرأة في مناصب قيادية.

جاء ذلك خلال بيانٍ للرئاسة اليوم الاثنين ، ويأتي انطلاقاً من حرصها على مواكبة الرؤية المباركة لبلادنا 2030 والعمل على تنفيذها والاستفادة من معطياتها ولأن للمرأة المسلمة رسالة مهمة وركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأشارت الرئاسة إلى أنها تعمل على أن تكون المرأة المسلمة عنصراً بناءً وعاملاً فاعلاً في تطوير الخدمات التي تقدَّم في الحرمين الشريفين وذلك عبر إتاحة مجالات عملية أوسع وفتح آفاق أرحب من شأنها تحقيق التقدم والتطوير والازدهار وفق الضوابط الشرعية التي قامت عليها المملكة.