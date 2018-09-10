” النهدي الطبية ” توفر 7 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

zوفَّرت شركة النهدي الطبية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين، وعددها 7 وظائف.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف على مسمى ” أخصائي صالة عرض ” ، مشيرة إلى أن العمل سيكون بفروعها ومتاجرها في كل من : الرياض، مكة المكرمة، جدة، المنطقة الشرقية، المنطقة الجنوبية.

وأكدت أن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مشترطة وجود خبرات سابقة.

والتقديم بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018م، وذلك من خلال الرابط http://careers.nahdi.sa/ar/jobs.php .