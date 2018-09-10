BMW X5 iPerformance2019 الهايبرد تأتي بمدى تنقل كهربائي 80 كم

برلين(صدى):

أعلنت BMW عن أول نسخة بلوج ان هايبرد من الجيل الجديد من سيارات X5 مؤخراً بينما الاطلاق الرسمي للسيارة ووصولها لصالات البيع سيكون في 2019. ومحرك الاحتراق الداخلي التقليدي الذي سيوفر القوة للسيارة يتمثل في محرك سداسي الاسطوانات سعة 3 لتر بنزين ونظام دفع eDrive ببطارية ليثيوم أيون وكلاهما يتصل بناقل حركة ستبترونيك من 8 سرعات ونظام دفع كلي xDrive.

وتبلغ القوة المجتمعة للسيارة 394 حصان منهم 286 حصان من المحرك البنزين والسرعة القصوى للسيارة تبلغ 235 كم في الساعة ومدى التنقل الكهربائي للسيارة يبلغ 80 كم أي أكثر 3 مرات من الموديل السابق والتقديرات لمدي التنقل حسب معايير WLTP الجديدة.

ويأتي جسم السيارة أكبر قليلاً من الموديل السابق حيث تأتي السيارة موديل 2019 بقاعدة عجلات أطول بواقع 42 مم عن السابق وبطول أكبر بواقع 36 مم وعرض أكبر 66 مم عن السابق مع زيادة ارتفاع السيارة 19 مم. وبالنسبة للمقصورة الداخلية, فلوحة القيادة تميزت لأول مرة بعدادات رقمية بالكامل في صورة شاشة 12.3 بوصة مع شاشة أخرى للتحكم في وسط لوحة القيادة, وسيطلق على السيارة الهايبرد بلوج ان بصورة رسمية xDrive45e iPerformance فيما لم تعلن الشركة أسعارها بعد.