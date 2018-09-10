‏بالفيديو.. أحياء تبوك تعاني من الإهمال والأهالي: لم نجد سوى الوعود

محمود البلوي(صدى):

يعاني الأهالي في بعض أحياء منطقة تبوك، من رائحة الأغنام والمواشي والكسارات والغبار الذي يحيط بتلك الأحياء من كافة الاتجاهات.

ورصد مقطع فيديو، أهالي أحياء التعاون، والياسمين، وطيبة، والنخيل، ودمج، والقدس، وغرناطة، وهم يروون بأنفسهم معاناتهم من جراء الروائح الكريهة بسبب حراج الأغنام، إضافة إلى وجود البعوض والذباب بشكل هائل ما يتسبب في أضرار بيئية وصحية لهم.

وأوضح الأهالي في المقطع، أنهم توجهوا بشكاوى كثيرة إلى المسؤولين، إلا أنهم لم يجدوا سوى الوعود التي لم تحدث، مطالبين الأمانة بالنظر إليهم وإلى مطالبهم.