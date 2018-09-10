على إثر الأمطار الغزيرة.. ” مدني مكة ” يوجه تحذير عاجل للمواطنين والمقيمين

حسين العلي(صدى):

اوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد/نايف الشريف ان الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسةعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الاثنين الموافق الثلاثون من شهر ذي الحجة للعام 1439هـ تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا و نشر دوريات السلامة ووحدات الاطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة حيث تراوحت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة ولم ينجم عن الامطار اي حوادث او اصابات في الأرواح ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الاجسام المتحركة والغير ثابته عند هبوب الرياح متمنين السلامة للجميع