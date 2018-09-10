تعرف على طريقة تغيير المسمى الوظيفي والأوراق المطلوبة

علي القحطاني (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كيفية تغيير المسمى الوظيفي في الأوراق الرسمية.

جاء ذلك في ردها على سؤال لمواطن، قال فيه: ” أحتاج إلى تغيير المسمى الوظيفي من مراسل 33 إلى مساعد إداري ما الإجراءات المطلوبة ” .

وردت الأحوال المدنية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نأمل منك التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب إخلاء طرف من الجهة السابقة وخطاب تعريف من الجهة الجديدة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، ولا يلزم حجز موعد إلكتروني ” .