فريق بايكرز للدرجات النارية يكرم ممرضة مستشفى الخرج لدورها في اسعاف الفريق

الخرج(صدى):

بحضور مدير مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج الأستاذ / فهد بن محمد الممخور ، كرم فريق بايكرز للدراجات النارية الممرضة / سارة بنت صعب العنزي نظير قيامها بتقديم الاسعافات أولية لاعضاء الفريق خلال الحادث المروري الذي حصل لهم على طريق الرياض الخرج .

في تفاصيل الحادثة ما ذكرة قائد فريق بايكرز للدرجات النارية : صادف الحادث الذي وقع الساعة الواحدة فجرا قدوم الممرضة ساره قادمةً من الرياض . لتفاجأ بتصادم الدبابات النارية بعضها ببعض نتيجة توقف أحدى السيارات مباشرة لوجود أحد كاميرات ساهر على الطريق نتج عنه سقوط أحد الدبابات وتسرب الزيت الذي وبدورة ادى الى إنزلاق مجموعة من الدبابات وتعرض اربعة أشخاص للإصابة.

وتابع : على أثر ذلك توقف الممرضة سارك العنزي وقامت بالإطمئنان وعمل الإسعافات اللازمة لحين وصول سيارات الإسعاف ، ونظير عملها الإنساني نحن نقوم بهذه المبادرة لشكرها وتكريمها بالمستشفى تقديرا لماقامت به من جهد وتفاني لخدمة مجتمعها.