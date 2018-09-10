” السعودية للكهرباء ” : تعيين ” خالد القنون ” نائباً للتوزيع وخدمات المشتركين

سعيد العجل(صدى):

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على تعيين المهندس خالد بن حمد القنون نائباً لنشاط التوزيع وخدمات المشتركين اعتباراً من ٢٠١٨/٩/٤

وفي هذا السياق، تقدم المهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” بالتهنئة لـ”القنون” مُؤكداً ثقته في تحقيقه للمهام الموكلة له على أكمل وجه، وتطويره لنشاط التوزيع وخدمات المشتركين بما ينسجم مع طموحات الشركة وخططها المستقبلية.

وأعرب الشيحة أصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، عن أمنياته للقنون بالتوفيق والسداد، مُشيداً بمؤهلات وخبرات نائب الرئيس التنفيذي الجديد للتوزيع وخدمات المشتركين.

من جهته، عبر المهندس القنون عن سعادته بتعيينه نائباً للرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، مُقدماً شكره وتقديره لمجلس إدارة السعودية للكهرباء والمهندس الشيحة على ثقتهم، مؤكداً سعيه المستمر لتحقيق أهداف وتطلعات الشركة بما يُسهم في تطوير الخدمات الكهربائية المقدمة لجميع المشتركين.

ويُعد القنون، الحاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة الأعمال من جامعة دبلن بايرلندا، واحداً من الكفاءات الوطنية التي لها دور بارز في مجال صناعة الطاقة الكهربائية على مدار العقود الثلاث الماضية، خاصة وأنه حاصل على دورات فنية متقدمة في المجالات التقنية والإدارية والمالية، حيث تولى العديد من المناصب التنفيذية والقيادية في “السعودية للكهرباء”، أخرها رئيس القطاع الأوسط للتوزيع وخدمات المشتركين.

يُذكر أن المهندس القنون عضواً بالعديد من الهيئات، أهمها ممثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضو لجنة بالهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضو في لجنة التنمية والمرافق في مجلس منطقة الرياض، وعضو لجنة تنسيق المشاريع بأمانة منطقة الرياض، وعضو في لجان الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضو لجنة الدفاع المدني وعضو الهيئة العامة للسياحة والبيئة بمنطقة الرياض، إضافة إلى عضوية مجلس منطقة حائل لخمس دورات متتالية، وعضوية الجمعية الخيرية في المنطقة، وعضو المعهد العربي للتشغيل والصيانة.