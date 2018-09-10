” التجارة ” تشهر بمالك منشأة وعاملين لبيعهم إطارات سيارات منتهية الصلاحية بحائل

عادل الحربي (صدى):

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، تشهيرًا بمالك منشأة واثنين من العاملين في حائل.

وكان قد صدر بحقهما حكمًا قضائيًا بإدانتهم وثبوت تورطهم في حيازة وعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري ويشكل خطورة على سلامة مستخدميها.

وجاء في الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل : فرض غرامة مالية على المخالفين، والسجن لمدة شهرين لأحد العاملين المدانين ،ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وقالت الوزارة إن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، والسجن لمدة شهرين لأحد العاملين المدانين ،ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.