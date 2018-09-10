” الصندوق العقاري ” يكشف طريقة معرفة موعد نزول القرض لك

علي القحطاني (صدى):

كشف الصندوق العقاري، عن طريقة معرفة موعد نزول القرض لأحد الأشخاص، وذلك من خلال خدمة ” اعرف دورك ” الإلكترونية.

جاء ذلك ردًا على مواطن، تسائل عن موعد نزول القرض له قائلًا : ” أنا مقدم ع بنك العقاري سنة 1432. أنا واخوي مقدمين بنفس اليوم .أخوي نزل له السنة الماضية وأنا لم ينزل . كيف أعرف موعد نزول القرض لي ؟ ” .

من جانبه، رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” تفضل، تقدر تعرف دورك من خلال الدخول على الرابط التالي: http://bit.ly/2qZByT1 .. وللتوضيح، فإن التاريخ الظاهر لك في خدمة ” أعرف دورك ” هو تاريخ صدور اسمك إن شاء الله ” .