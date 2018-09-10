” النيابة العامة ” توضح عقوبة تزييف أو تقليد النقود
أوضحت النيابة العامة، عقوبة تزييف أو تقليد نقود متداولة في المملكة أو خارجها، أو جلبها أو أصدرها أو الترويج لها، أو اقتناء أو امتلاك آلات التزييف ، أو مواده أو وسائله بدون مسوغ نظامي.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يعتبر ذلك جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وتصل للسجن خمس وعشرين سنة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53764 ] نشر منذ 9 دقائق
كل واحد يريِّف ، حتى لو هي اوراق عاديه .. ياليت تقصون ذرعانه من المرافق ،،