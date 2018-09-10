  • الإثنين 10

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” النيابة العامة ” توضح عقوبة تزييف أو تقليد النقود

” النيابة العامة ” توضح عقوبة تزييف أو تقليد النقود

” النيابة العامة ” توضح عقوبة تزييف أو تقليد النقود
نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، عقوبة تزييف أو تقليد نقود متداولة في المملكة أو خارجها، أو جلبها أو أصدرها أو الترويج لها، أو اقتناء أو امتلاك آلات التزييف ، أو مواده أو وسائله بدون مسوغ نظامي.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يعتبر ذلك جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وتصل للسجن خمس وعشرين سنة.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 53764 ] نشر منذ 9 دقائق

كل واحد يريِّف ، حتى لو هي اوراق عاديه .. ياليت تقصون ذرعانه من المرافق ،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *