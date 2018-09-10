” النيابة العامة ” توضح عقوبة تزييف أو تقليد النقود

نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، عقوبة تزييف أو تقليد نقود متداولة في المملكة أو خارجها، أو جلبها أو أصدرها أو الترويج لها، أو اقتناء أو امتلاك آلات التزييف ، أو مواده أو وسائله بدون مسوغ نظامي.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يعتبر ذلك جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وتصل للسجن خمس وعشرين سنة.