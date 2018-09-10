المراعي: وظائف هندسية وإدارية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي للألبان، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية للسعوديين ولغير السعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، جدة، الخرج ” .

وأوضحت ” الشركة ” أن التقديم متاح بدءًا من أمس الأحد، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مدير أول تطوير التعبئة والتغليف، مساعد مدير الشؤون التنظيمية ” للسعوديين ” (الرياض)، مهندس أول شبكات (عدد وظيفتين/ الخرج)، مفتش مكافحة حرائق- التصنيع (جدة).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي :

https://career5.successfactors.eu/career?