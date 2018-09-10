بالفيديو.. حليمة بولند ترد على منتقديها بعد هدية الـ 3 مليون ريال

أميرة خالد(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية حليمة بولند منتقديها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدشينهم حملات ضدها عبر تويتر داخل السعودية لتلقيها هدية من شركة عبد الصمد القرشي للعطور قيمتها حوالي 3 ملايين ريال منقوشًا عليها عبارة ” حليمة عبد الجليل بولند أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية ” ؛ ما اعتبره ناشطون تقليلًا من مكانة سيدات المملكة.

وأكدت ” بولند ” في فيديو عبر صفحتها على تطبيق ” سناب شات ” أن تويتر عالم وهمي ويعكس صورة غير واقعية تمامًا عن ما يحدث في الحقيقة، وإنها لا تهتم إطلاقًا بالانتقادات.

وأوضحت أنها منذ قدومها للسعودية والرجال والنساء والأطفال يحرصون ويتهافتون على مقابلتها والتقاط الصور معها، مشيرة إلى أن أول من يحرص على التقاط الصور معها عند رؤيتها بالحقيقة هم المشاركون بالوسوم التي تنتقدها.

وتابعت بولند أن الجمهور السعودي يعشقها حتى النخاع مشيرة إلى أنها تبرز مدى حب واهتمام الناس بها في السعودية وكل مكان.

وكانت النجمة الكويتية حذفت جزءًا من مقاطع سناب شات أظهرت تلقيها هدايا متنوعة خلال وجودها في العاصمة الرياض، بينها هدية قيّمة قيمتها 3 ملايين ريال.

وأصدرت شركة عبدالصمد القرشي للعطور، بيانًا تبرأت فيه من كونها أهدت الصندوق الفاخر لحليمة أو وقَّعت معها أي عقد إعلاني.