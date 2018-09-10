شركة نوماك في رابغ تعلن عن وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة نوماك ” NOMAC ” المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة ان العمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ، مبينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات رئيس قسم الميكانيكية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية مشرف الأجهزة والتحكم: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأكدت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2018، مشيرة إلى إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .