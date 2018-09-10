الصحة: إنفوجراف تعريفي بأنواع مخالفات نظام التدخين وغرامتها

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، اليوم الإثنين، إنفوجراف عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يوضح أنواع مخالفات نظام التدخين بالمملكة وغرامة كل مخالفة.

وأوضح ” الإنفوجراف ” ، الغرامة 200 ريال وذلك للتدخين في الأماكن الممنوع بها نظامًا ” كالمباني الحكومية، والأماكن العامة، والمراكز التجارية والمطاعم، وأماكن التسلية والحدائق العامة، أيضًا الغرامة ذاتها عند تدخين أي نوع تبغ عند مداخل الأماكن التابعة للوزارة في مسافة أقل من 8 م.

وأكد ” الإنفوجراف ” أن الغرامات تتراوح أيضًا ما بين 5000 ريال و 10000 ووصولًا إلى 20000 ريال والتي تفرض فى حالة إعادة تصنيع التبغ شاملًا ” المعسل، الجراك، التنباك، التبغ الممضوغ، الشمة، السويكة ” أو إعادة التعبئة والخلط ويتم الضبط والمصادرة والإزالة على حساب المخالف.