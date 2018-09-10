الصحة تسجل أكثر من 5 ألاف متدرب في البرنامج التدريبي لتأهيل الخريجين

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5815 متدرب في البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية بالدفعة الأولى 2017-2018.

وأضافت الوزارة أنه تبقى فقط ٣٠ متدرب، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسجيل الرغبات غدًا الثلاثاء الموافق ١١ سبتمبر الساعة ١٢ظهرًا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة نوهت في الشهر الماضي عن فتح البرنامج التدريبي لتأهيل لخريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الأولى ٢٠١٧/٢٠١٨)، مؤكدة أن فتح باب تحديد الرغبات الوظيفية سيكون اعتباراً من تاريخ ٥ سبتمبر ٢٠١٨م ولمدة خمسة أيام.