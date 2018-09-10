” تعليم القنفذة ” يتيح وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت إدارة تعليم محافظة القنفذة، عددًا من الوظائف الشاغرة للرجال، على مسمى ” حارس أمن ” .

واشترطت الإدارة في المتقدم أن يكون: سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، يكون من ضمن قوائم الانتظار ببرنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وأحد سكان القطاع المتقدم عليه مع إرفاق ما يثبت ذلك.

كما اشترطت أن لا يقل عمر المتقم عن (25) سنة لمدارس البنين، و(35) سنة لمدارس البنات، وأن يكون متزوجا، وأن لا يزيد عمره على (45) سنة، أن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

وأفادت الإدارة، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الاثنين وحتى يوم الاثنين الموافق 1440/1/7هـ، من خلال الرابط هنا .