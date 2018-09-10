معالي مدير جامعة أم القرى يفتتح لقاء الدراسات العليا بمشاركة 1250 طالب وطالبة

حسين العلي(صدى):

أفتتح معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، اليوم اللقاء التعريفي لطلبة الدراسات العليا المقبولين للعام الجامعي ١٤٣٩ /١٤٤٠هـ، الذي نظمته عمادة الدراسات العليا لنحو 1250 طالباً وطالبة، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية، بينما سيتم نقله عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لشطر الطالبات بقاعة خوقير بمقر الجامعة بالزاهر.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ، ثم القى عميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن الحارثي كلمة بين فيها ” دور العمادة في الارتقاء بالمستوى البحثي والعلمي وتطوير مهارات طلبة الدراسات العليا لتتوافق مع التوجه الاستراتيجي للجامعة وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن العمادة تعمل تحقيق أهدافها الوطنية من خلال التوسع في زيادة عدد الطلبة المقبولين .

وقال الدكتور سعيد الحارثي ” أن عدد المتقدمين لبرامج الدراسات العليا عبر بوابة القبول الموحدة الإلكترونية لهذا العام بلغ نحو 10 آلاف طلب في 69 برنامجاً أكاديمياً، حيث تم قبول 1253 طالباً وطالبة لدرجة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي ، منهم 213 من معيدي ومحاضري 21 جامعة سعودية ليصبح أجمالي الدارسين بالدراسات العليا أكثر من 4الآف طالب وطالبة .

وأكد أن عمادة الدراسات العليا بتوجيه ومتابعة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل تحرص على تذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات الأكاديمية والإدارية التي نصت عليها اللائحة الموحدة للدراسات العليا لاستكمال متطلبات منح الدرجة العلمية ، حيث أنجزت أكثر من 6 آلاف معاملة إلكترونية بهذا الخصوص .

بعد ذلك القى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي كلمة أوضح فيها” دور الدراسات العليا كإحدى الركائز العلمية التي تخدم المجتمع وتحقق أهدافه وغاياته وتسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية ، لافتاً إلى أنه تم وضع لوائح تنظيمية وإجرائية مرنة وسلسة عبر منظومة إلكترونية من أجل خدمة طلبة الدراسات العليا ، ويمكن من خلالها متابعة أداء الطلبة والمشرفين وإعداد التقارير العلمية الدورية، أملاً من الطلبة الأسهم بمشاريع علمية وبحثية تحقق رؤية المملكة.

عقب ذلك هنأ معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل” الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1439/1440هـ ، وقال في كلمة له بهذه المناسبة أن قبول أكثر من الف طالب وطالبة سنوياً في برامج الدراسات العليا بالجامعة تعزز الدور العلمي والبحثي المنوط بالجامعة بما يتوازى مع خطط وبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، متطلعاً إلى الارتقاء بالبحث العلمي ونزاهته العلمية من أجل الوصل إلى مستوى الأبحاث العالمية .

وأكد معاليه أن جامعة أم القرى وضعت نصب أعينها الكفاءة العلمية والمهنية المتخصصة من خلال تأهليها للكوادر الوطنية ، واستقطابها للكفاءات العلمية بمختلف التخصصات مما جعلها رائدة في صناعة قادة المستقبل وعلمائه ومشيدي مجده ، مخاطباً الطلبة الجدد بأنهم امتداداً للعلماء بحمل رايتهم في مجالات البحث العلمي والتطور والابتكار والابداع ، منوهاً بالدعم السخي الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، مشيداً بمؤازرة ومتابعة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لمخرجات الجامعة التعليمية .

ثم قدمت عضوة هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة سمية شرف نموذج قصة نجاح لحياتها العلمية والتعليمية .

أثر ذلك انطلقت فعاليات اللقاء التعريفي بمشاركة الجهات المعنية بطلبة الدراسات العليا والمتمثلة في عمادة البحث العلمي وعمادة شؤون المكتبات، وعمادتي شؤون الطلاب، والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى معهد الأبداع وريادة الأعمال.