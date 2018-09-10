وزير الحرس الوطني يطمئن على الطيار آل الشيخ ويتفقد مركز المحاكاة

سعيد العجل(صدى):

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني اليوم الاثنين 30/12/1439هـ ، بزيارة للملازم أول طيار . هشام بن عبدالعزيز آل الشيخ من منسوبي هيئة الطيران بوزارة الحرس الوطني ، والذي يتلقى العلاج في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بمدينة الرياض ، إثر إصابته أثناء التدريب التحويلي على الطائرة العمودية طراز AH6i في مطار خشم العان بالرياض .

وكان في استقبال سمو وزير الحرس الوطني لدى وصوله معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور . بندر بن عبد المحسن القناوي ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق . محمد بن خالد الناهض .

حيث اطمأن سموه على الوضع الصحي للمصاب والرعاية الطبية التي يتلقاها ، متمنياً له الشفاء العاجل .

من جانبهم عبر ذوو المصاب عن شكرهم وامتنانهم لسمو وزير الحرس الوطني على زيارته ومشاعره الطيبة التي لها الأثر البالغ في نفوسهم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الحكيمة ـ أيدها الله ـ .

من جانب آخر زار سمو وزير الحرس الوطني مركز المحاكاة السريرية بوحدة العناية المركزة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ، والذي تم إنشاؤه حديثاً ، حيث اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في المركز ، مستمعاً إلى شرح مفصل لما يحتويه من غرف عمليات ووسائل التدريب للأطباء والفريق الطبي المساعد ، وما يمثله من إضافة تقنية وعلمية متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين ، وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتكاملة .

وأشاد سمو وزير الحرس الوطني بما يتمتع به المركز من قدرات و إمكانات وطنية وفقاً لرؤية المملكة 2030 الطموحة ، والتي ستسهم بإذن الله في رفع مستوى الجودة والتميز في الخدمات الطبية.