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” النقل ” توضح إمكانية تصوير الهوية الوطنية لمكاتب تأجير السيارات

” النقل ” توضح إمكانية تصوير الهوية الوطنية لمكاتب تأجير السيارات
علي القحطاني(صدى):

أوضحت هيئة النقل العام، إمكانية تصوير الهوية الوطنية لمكاتب تأجير السيارات، و تطبيقات تأجير السيارات، و مكاتب الشحن.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تبيّن هيئة النقل العام للجمهور الكريم أنه لايحق لمكاتب تأجيرالسيارات، وتطبيقات تأجير السيارات، و مكاتب الشحن تصوير الهوية الوطنية.

وأضافت : وذلك بحسب لوائح هيئة النقل العام وأنظمة الأحوال المدنية، وتهيب الهيئة بالجميع الوعي بحقوقهم المكفولة لهم نظامًا.


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