” النقل ” توضح إمكانية تصوير الهوية الوطنية لمكاتب تأجير السيارات

علي القحطاني(صدى):

أوضحت هيئة النقل العام، إمكانية تصوير الهوية الوطنية لمكاتب تأجير السيارات، و تطبيقات تأجير السيارات، و مكاتب الشحن.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تبيّن هيئة النقل العام للجمهور الكريم أنه لايحق لمكاتب تأجيرالسيارات، وتطبيقات تأجير السيارات، و مكاتب الشحن تصوير الهوية الوطنية.

وأضافت : وذلك بحسب لوائح هيئة النقل العام وأنظمة الأحوال المدنية، وتهيب الهيئة بالجميع الوعي بحقوقهم المكفولة لهم نظامًا.