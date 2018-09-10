غدًا.. أمطار ورياح وأتربة وضباب على كافة المناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها اليوم عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على مناطق المملكة.

وأوضحت أن هناك توقع باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية منها ).

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل والقصيم تمتد إلى رفحاء.

و تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، وتزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية والفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر .