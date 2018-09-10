بالفيديو.. إمام وخطيب يخرج عن المألوف في خطبة الجمعة بالقصيم

علي العنزي(صدى):

كشف خطيب وإمام جامع السلام بعنيزة في منطقة القصيم، عبدالمحسن القاضي، أن الإسلام أعطى خطبة الجمعة أهمية قصوى، لذلك يجب أن نختار الموضوعات التي سنتحدث فيها بعناية ودقة.

وأوضح ” القاضي ” ، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” الراصد ” ، أن هناك تفاعل كبير من المجتمع في استقبال الموضوعات غير المألوفة في خطبة الجمعة، بل وجد تشجيع من المجتمع، مضيفًا أنه يأخذ رأي جميع أطياف المجتمع قبل أن يأخذ قرار بأن يتناول موضوع محدد في الخطبة.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية توجه دائمًا باختيار مواضيع تتعلق بقضايا المجتمع، مؤكدًا أنه كما تم القضاء على الإرهاب فيجب أن نقضي على ظواهر سلبية أخرى في المجتمع.

وكان ” القاضي ” قد تناول في خطبته الماضية قضية ” السلامة المرورية ” مبينًا مخاطر الحوادث المرورية، كما أنه تناول من قبل موضوعات عن مراقبة الأغذية وحماية البيئة، الطلاق، العنوسة، الأمن.