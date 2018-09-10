” الإنذار المبكر ” يحذر سكان مكة المكرمة من الأمطار الرعدية والأتربة

نايف السالم(صدى):

وجه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا،اليوم الاثنين ، بهطول أمطار رعدية متوسطة وإلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة بمكة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء الأثنين، إلى هطول الأمطار الرعدية متوسطة وإلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأضافت أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة مساء ، وتنتهي الساعة الثامنة مساءا في مكة المكرمة.